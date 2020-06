공영쇼핑, 한국문화재재단과 업무협약 체결

[아시아경제 문혜원 기자] 공영쇼핑은 한국문화재재단과 전통문화 콘텐츠 교류 및 확대를 골자로 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약을 통해 공영쇼핑과 한국문화재재단은 ▲전통문화 기반 방송 및 영상콘텐츠 공동 개발, 활용 ▲전통문화 활용, 보급을 위한 유통망 확대 ▲전통문화 사회공헌 프로그램 보급 ▲기타 양 기관이 보유하고 있는 지식의 공유와 확산을 위한 상호 협력을 추진할 예정이다.

공영쇼핑은 홈쇼핑 채널을 통해 우리 전통문화의 우수성을 널리 알릴 수 있도록 한국문화재단의 문화유산 콘텐츠를 활용하고, 공동 콘텐츠 개발에도 적극 나설 계획이다.

한국문화재재단은 문화유산을 실제처럼 생생하게 볼 수 있는 ‘문화유산채널(K-heritage TV)'을 운영 중이다. 문화유산채널을 통해 공영쇼핑의 핵심가치를 소개한다.

공영쇼핑 관계자는 “양사가 보유한 채널과 콘텐츠가 만나 가장 한국적이면서도 독창적인 콘텐츠가 탄생하길 기대한다”고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr