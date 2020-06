'문화관광의 백미' 경북 안동, 글로벌 다큐로 '압도적 영상미' 뽐낸다

글로벌 채널 히스토리, 20일부터 국내외 4부작 방영

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 안동시와 글로벌 다큐멘터리 채널 히스토리가 공동 제작한 4부작 다큐 '트래블 다이어리 : 안동, 더 헤리티지 시티'(Travel Diary : Andong, The Heritage City)가 오는 20일부터 국내외에서 방영된다.

19일 안동시에 따르면 국내에서는 20일 오전 11시 첫 방송을 시작으로 21, 27, 28에 방영된다. 일본에서는 같은 날 밤 8시30분에 첫 방송이 준비돼 있다. 이후 싱가포르·태국·베트남 등 아시아 17개국에서 7월19일에 방영된다.

'트래블 다이어리'는 유네스코 세계문화유산을 보유한, 역사와 문화의 도시로 알려진 안동을 외국인의 시선으로 재조명하는 작품이다. 드라마 '미스터 션샤인' '태양의 후예'로 잘 알려진 배우 데이비드 맥기니스가 출연해 길·음식·유산·다리라는 4가지 테마로 안동을 여행하며 보고 느낀 점을 카메라에 잔잔하게 담아냈다.

특히, 이번 작품은 빼어난 영상미와 연출을 바탕으로 제작돼 전 세계 시청자들에게 잘 알려지지 않은 안동의 아름다운 모습을 소개하고, 국내 시청자에게는 기존과는 다른 색다른 매력을 선보인다는 게 안동시의 설명이다.

히스토리 채널은 KT 올레TV 169번, SK Btv 264번, LG U+ TV 193번, 스카이라이프 131번, LG헬로비전 211번에서 시청할 수 있다. 티빙, 웨이브 등 OTT 서비스를 통해서도 만날 수 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr