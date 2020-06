[아시아경제 이진규 기자] 아베 신조 일본 총리가 18일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 실시 중인 입국규제를 베트남 등 4개 나라에 대해 완화하겠다는 입장을 나타냈다. 다만 한국은 입국규제 완화 대상에서 제외됐다.

교도통신 등 외신에 따르면 아베 총리는 이날 오후 코로나19 대책본부 회의에서 베트남과 태국, 호주, 뉴질랜드 등 4개 나라에 대해 입국 규제를 완화하기 위한 조율을 진행하겠다고 공식 표명했다.

아베 총리는 아울러 입국규제 완화 대상 국가를 순차적으로 확대하겠다는 입장을 밝혔다. 하지만 한국은 입국규제 완화 대상에서 일단 빠졌다. 일본 정부는 한국에 대한 입국규제를 언제 완화할지 명확한 입장을 표명하지 않고 있는 것으로 알려졌다.

