전남소방, 여름철 수난사고 대비 ‘소방헬기 구조 훈련’ 매진

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방이 여름철 수난사고를 대비해 구조 훈련에 구슬땀을 흘리고 있다.

전남소방본부(본부장 마재윤)는 지난 16일부터 이틀간 영암군 군서면 성양저수지에서 여름철 수난사고 대비 인명구조 훈련을 실시했다고 18일 밝혔다.

이번 훈련은 여름 휴가철 물놀이 안전사고, 장마철 집중호우 등으로 발생할 수 있는 수난사고에 대비해 ‘소방헬기’를 이용한 신속 정확한 인명구조 활동과 현장대응능력 향상을 위해 추진됐다.

익수자 발생을 가정해 저수지 내 요구조자를 찾아 소방헬기로 신속하게 접근하고 구조대원이 호이스트 및 레스큐시트 등 수난구조장비를 이용한 인명구조 활동에 중점을 뒀다.

마재윤 소방본부장은 “수난사고는 빠른 신고와 신속한 대응만이 안전사고를 막을 수 있다”며 “체계적이고 전문적인 반복훈련을 통해 여름철 수난사고 상황에서 신속한 인명구조 활동을 실시해 도민 생명보호에 최선을 다하겠다”고 말했다.

