서효림, 출산 후 근황 공개…"내 손 꼭 잡은 너"

[아시아경제 김가연 기자] 최근 출산 소식을 전한 배우 서효림이 딸을 향한 사랑을 드러냈다.

서효림은 17일 자신의 인스타그램에 "내 손 꼭 잡은 너"라는 글과 함께 두 장의 사진을 공개했다.

이어 "말로는 표현할 수 없는 요즘. 엄마가 되었습니다"라며 '#mydaughter'라는 해시태그도 덧붙였다.

공개된 사진에는 서효림의 검지 손가락을 붙잡고 있는 딸의 손과 작은 발 등이 담겼다.

이 사진을 본 누리꾼들은 "보는 사람도 감격하는데 엄마는 어떠실지 정말 가늠이 안되네요", "축하드려요", "건강과 행복함만 가득하길" 등 축하 인사를 전했다.

한편 서효림은 배우 김수미의 아들인 나팔꽃 F&B 정명호 대표와 지난해 12월 결혼식을 올렸다.

두 사람은 결혼 6개월만인 지난 5일 득녀 소식을 전했다. 서효림 소속사 마지끄는 "서효림은 서울 모처의 병원에서 건강한 딸을 출산했다"며 "예정일보다 조금 일찍 출산하게 됐으나 산모와 아이는 모두 건강하다"고 밝혔다.

