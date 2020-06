[아시아경제 임춘한 기자] 정의당은 17일 김연철 통일부 장관의 사의 표명에 대해 "안타까운 일이나 책임 있는 태도로 임해야 한다는 점에서는 동감한다"고 밝혔다.

김종철 정의당 선임대변인은 이날 논평에서 "남북관계가 이렇게까지 오게 된 데에는 정부의 과감한 역할이 부족했다는 점을 지적하지 않을 수 없다"며 이렇게 말했다.

김 선임대변인은 "문재인 정부 하노이 선언 무산 이후 미국이 허용하는 범위 아래서 역할을 스스로 제한해 왔다"면서 "남북관계가 더 악화하지 않도록 인적 쇄신 등 노력도 필요하지만 과감하게 대북관계 개선에 나서야 한다"고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr