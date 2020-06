창원시, 주민 주도 마을복지 계획 수립

제2기 지역사회보장협의체 퍼실리테이션 기법활용 교육

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 5개 읍면동 지역사회보장협의체 위원 100여명을 대상으로 ‘제2기 지역사회보장협의체 퍼실리테이션 기법 활용 찾아가는 읍면동 교육’을 실시했다고 17일 밝혔다.

이번 교육은 15일~17일까지 진행됐다. 퍼실리테이션 기법은 참여자들이 원하는 목적을 달성할 수 있도록 효과적인 기법과 절차에 따라 적극적으로 참여하게 하고 상호작용을 촉진하는 일련의 활동이다.

교육 과정은 주민 스스로 마을 문제 발견하기, 의제 설정하기, 구체적인 실천과제 제시 등 마을 복지 계획의 밑그림을 그려보고 민주적인 절차를 통해 실현 가능한 결과를 도출하는 의미 있는 시간으로 진행됐다.

정시영 복지여성국장은 “앞으로 소통과 주민합의를 통한 실천적 마을 복지계획 수립으로 시민들의 삶의 질이 한층 더 향상되고 지역의 긍정적 변화를 끌어낼 수 있도록 함께 노력해주길 바란다”고 전했다.

