[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장이 17일 오후 마포구 염리생활체육관 외벽패널 교체공사 현장을 방문 점검했다.

염리생활체육관 외벽패널 교체 작업은 총 270㎡ 면적의 노후화된 세라믹 패널을 철거한 후 알루미늄 복합 패널로 교체 설치하는 공사로 지난 5월 21일 시작해 18일 모든 공사가 완료된다.

유동균 마포구청장은 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따라 휴관 중인 시기를 이용해 낡은 패널의 교체 작업을 추진했다”며 “안전 상 문제를 제거하고 패널 기능과 디자인을 모두 개선했다”고 말했다.

