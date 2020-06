홍남기 "2차 재난지원금 찬성 못해…더 어려운 계층에 우선돼야"

[아시아경제 김혜민 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 17일 2차 재난지원금 지급과 관련해 "적극 찬성하지 않는 입장"이라고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 오후 국회 기획재정위원회 첫 회의에서 김두관 더불어민주당 의원의 질의를 받고 "유사한 재원이 있다면 더 어려운 계층에게 선택적, 집중적으로 지원하는 것이 돈의 쓰임새가 더 효과적일 것이라 생각한다"며 이 같이 답했다.

그는 "1차 지원금을 전 국민에게 드릴 때 일회성이고 한시적 개념으로 드렸던 것"이라며 "재정 지출을 안하려는 것이 아니라 예를 들어 고용시장에서 밀려난 실직자 지원 등에 우선적으로 지원하는게 맞지 않겠는가"라고 설명했다.

홍 부총리는 재난지원금의 정책 효과에 대해선 "신용·체크카드 사용 통계를 짚어보니 전통시장과 영세 자영업자에게 많이 쓰였고 어려운 계층에 상당 효과가 있었던 것으로 잠정적으로 판단한다"며 "국내총생산(GDP)에 미칠 영향은 전체 자금이 다 쓰여져봐야 알 수 있겠지만 소비진작에 기여를 했다고 평가한다"고 말했다.

그는 확장재정 기조에 대해서 "위기극복에 재정이 적극적으로 역할해야 한다는데는 이견이 없다"면서도 "다만 그 와중에 국가채무가 급격히 느는 모습도 있고, 그 모습을 신용평가사 등 여러 주시하는 곳들이 있기 때문에 재정의 적극적 역할과 함께 국가채무에 대한 우려도 함께 짚어나가야 한다"고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr