[아시아경제 김민영 기자] BNK부산은행은 17일 부산시교육청에 ‘저소득 가정 자녀돕기 기금’ 5억7000여만원을 전달했다고 밝혔다.

부산은행은 2005년부터 부산시교육청 산하 공무원과 사립학교 교직원을 대상으로 ‘부산교육사랑카드’를 발급해 매년 이용액의 일정 금액을 저소득층 자녀돕기 기금으로 적립해 전달하고 있다.

기금은 매년 저소득층 자녀의 급식비 지원에 사용되며 올해 포함 지금까지 전달된 ‘저소득 가정 자녀 돕기 기금’ 규모는 약 48억원이다.

이번에 적립된 기금은 카드 이용액 증가로 인해 전년 대비 4300여만원이 늘어난 5억7000여만원이 조성됐다.

부산은행 관계자는 “부산교육사랑카드가 활성화돼 더 많은 지역 저소득 가정에 적립 기금이 지원되기를 바란다”고 전했다.

