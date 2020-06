서울바이오시스, 세계 최초 코로나19 살균 기술 미국·중국서 앞다퉈 도입

중국 최대 에어컨 제조사 거리서 바이오레즈 적용

미국 공기 청정 시스템 1위 업체도 냉난방기에 바이오레즈 도입

글로벌 톱5 중 2개사 확정…필수 기술로 자리잡아

[아시아경제 박형수 기자] 3월 코스닥 시장에 상장한 서울바이오시스가 미국 SETi와 함께 세계 최초로 개발한 UV LED 청정기술을 바탕으로 몸값을 높여가고 있다. 신종 코로나바이러스를 30초 만에 99.9% 살균하는 것으로 알려지면서 바이오레즈 기술을 도입하는 세계적인 가전업체가 늘고 있다.

17일 오후 1시5분 서울바이오시스는 전날보다 18.63% 오른 1만9100원에 거래되고 있다.

앞서 서울바이오시스는 지난 3월6일 코스닥 시장에 공모가 7500원으로 상장했다. 4월 초 고려대 연구팀에서 살균 실험을 진행한 결과 바이오레즈 기술이 신종 코로나바이러스를 30초 만에 99.9% 살균한다는 사실이 알려지면서 주가는 듭등했다. 3월 말 8000원 안팎에서 거래됐으나 지난달 29일에는 장 중 한때 2만2650원까지 뛰었다.

바이오레즈 기술을 적용하는 해외 가전업체가 늘면서 실적 개선 기대감이 커진 결과다. 미국 공기 청정 시스템 1위 공급업체인 RGF는냉난방기에 바이오레즈 기술을 적용하기로 했다. 서울바이오시스 관계자는 "전 세계 톱5 가운데 2개사에도 공급하기로 했다"며 "공기청정기나 에어컨 제품이 깨끗한 실내공기를 만들기 위해 바이오레즈 기술이 필수가 되고 있다"고 말했다.

중국 최대 에어컨 제조사인 거리도 프레시 에어(Fresh Air)에 바이오레즈 기술을 접목했다. 거리 프레시 에어컨 내부에 장착된 바이오레즈는 증발기 표면과 기기 내부로 유입되는 실내공기의 각종 바이러스 및 세균을 살균한다. 바이오레즈를 적용한 에어컨은 중국미생물연구소의 실험을 통해 바이러스 및 박테리아 99.1% 살균, 장바이러스의 일종인 ‘EV71’과 ‘H1N1’ 98% 살균, 백색포도상구균 99% 살균 등의 성능을 입증했다.

광반도체인 바이오레즈 기술은 서울바이오시스가 미국 SETi와 함께 2005년부터 개발한 신개념 청정기술이다. 유해화학물질 사용 없이 빛으로만 세균 발생, 증식 등을 방지하는 4000여개의 특허를 보유한 서울바이오시스의 기술 브랜드다. 응용 특허도 1000개 이상 확보했다. 수명연장(5만 시간)에도 성공해 공기, 물 및 표면 살균을 위해 에어컨, 공기청정기, 정수기, 각종 멀티 살균기 등에 공급하고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr