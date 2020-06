[특징주]남북 연락사무소 폭파에 대북주도 '와르르'

[아시아경제 오주연 기자] 악화일로 행보를 보이고 있는 남북관계가 지난 16일, 북한의 남북공동연락사무소 폭파로 절정에 치달으면서 국내 증시에서 대북 관련주가 일제히 하락했다.

17일 오전 10시9분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.21% 오른 2142.45로 소폭 상승세를 보이고 있지만, 대북 관련주들은 하락세다.

대표적인 대북 관련주로 꼽히는 현대엘리베이 현대엘리베이 017800 | 코스피 증권정보 현재가 57,200 전일대비 2,100 등락률 -3.54% 거래량 165,294 전일가 59,300 2020.06.17 10:04 장중(20분지연) close 터는 전일대비 4.05% 떨어진 5만6900원에 거래됐다. 현대엘리베이터는 대북전단 살포와 관련해 북한 측의 강경발언 수위가 높아지면서 곤두박질쳤다. 이달 5일 종가 기준 6만70000원이었던 주가는 지난 15일 종가 5만4600원으로 18.51% 떨어졌다. 16일 반등했던 주가는 이날 다시 하락해 상승분을 일부 뱉어냈다.

아난티 아난티 025980 | 코스닥 증권정보 현재가 9,460 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,460 2020.06.17 00:00 장중(20분지연) close 역시 이 시각 주가가 전 거래일 대비 6.77% 하락한 8830원에 거래됐다. 아난티도 지난 5일 종가 기준 1만950원에서 15일 종가 기준 8680원으로 떨어져 20.73% 하락했다.

이외 철도 관련주인 대아티아이 대아티아이 045390 | 코스닥 증권정보 현재가 5,080 전일대비 400 등락률 -7.30% 거래량 4,211,043 전일가 5,480 2020.06.17 10:04 장중(20분지연) close (-7.66%)를 비롯해 개성공단 관련주인 좋은사람들 좋은사람들 033340 | 코스닥 증권정보 현재가 2,055 전일대비 135 등락률 -6.16% 거래량 1,562,080 전일가 2,190 2020.06.17 10:04 장중(20분지연) close (-5.71%), 신원 신원 009270 | 코스피 증권정보 현재가 1,490 전일대비 80 등락률 -5.10% 거래량 1,612,065 전일가 1,570 2020.06.17 10:04 장중(20분지연) close (-5.41%) 등도 모두 하락했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr