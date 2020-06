영등포구 문래동 장인 제품 ‘금속산업대전’ 출품 지원

구, ‘금속산업대전 2020’에 지역 기업 판로 개척 위한 부스 마련… 6월17~20일 일산 킨텍스 개최...문래동 기계금속제조업체 9곳 선발, 전세계 바이어에게 제품 우수성 알릴 기회...업체 참가비 전액 지원, 카탈로그 제작, 통역요원 배치 등 행정지원 총력

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 일산 킨텍스에서 개최되는 ‘금속산업대전 2020’에 문래동 기계금속제조업체를 위한 부스를 마련하며 판로 개척에 적극 앞장선다.

문래동 일대는 1960년대부터 철공소가 모여 있던 곳으로 현재 1300여 개 업체의 금속 장인들이 기계 수입을 대체하며 국산화를 선도하고 있다.

구는 지난 4월 ‘영등포 경인로 일대 도시재생 활성화 계획’을 고시, 이와 함께 지역 기계금속제조업 활성화를 위해 문래동 금속 업체들이 참여하는 전시회를 개최하는 것이다.

문래동 기계금속제조업은 오랜 시간 다져온 탄탄한 기술력을 바탕으로 이번 금속산업대전에서 그 우수성을 인정받을 것으로 기대하고 있다.

‘금속산업대전 17일부터 20일까지 일산 킨텍스에서 개최되며, 1988년 처음 개최된 이래 국제적 박람회로 자리 잡았다.

구는 영등포구에 사업자등록이 있으며 아이디어 제품 및 신개발 제품 생산이 가능한 금속 업체 9곳을 지난 4월 선정, 킨텍스 제1전시장 2·3홀에 전시 부스를 제공한다.

구는 참여 업체에 금속산업대전 참가비를 전액 지원, 카탈로그 및 인포그래픽 제작 등 행정 지원을 아끼지 않는다.

또 통역 요원 및 안내원을 배치해 기업과 바이어 간 원활한 소통을 돕는다.

전시되는 제품은 ▲화물차량용 리프트 부품 ▲초정밀 철재 샤프트 ▲자동 운전 고속절단기계 ▲원통 연마기 자동화 장치 ▲군용 헬기용 로켓 발사 장치 ▲가죽공예 제품 불도장 등으로 문래동 장인의 다양한 금속 제품을 만날 수 있다.

이번 금속산업대전은 바이어들에게 문래동 금속 제품의 우수성을 직접 확인시킬 수 있는 기회로 문래동 장인들에게 가시적인 성과를 가져다줄 것으로 기대된다.

채현일 영등포구청장은 “문래동은 금속 장인들의 역사가 살아 숨 쉬는 삶의 터전”이라며 “금속산업대전이 문래동 업체의 우수성을 국제적으로 공인받는 계기가 되길 바란다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr