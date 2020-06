당진영덕고속道 영덕방향 화서휴게소에서 선보여

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국도로공사 당진영덕고속도로 영덕방향 화서휴게소는 고객용 여자 화장실 좌변기에 자외선 소독 램프를 설치했다고 16일 밝혔다.

영덕방향 화서휴게소는 지난달에는 가정의 달을 맞아 가족 단위 방문객들에게 어린이용 학용품과 안마기 이용 이벤트를 연이어 마련하는 등 다양한 고객감사 행사와 함께 시설 개선사업을 지속적으로 선보이고 있다.

배선웅 휴게소 소장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태의 장기화 속에 위생에 대한 국민들의 눈높이가 크게 높아지고 있다"면서 "휴게시설 전반에 대한 시설 업그레이드를 선도적으로 해나갈 방침"이라고 전했다.

