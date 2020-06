[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 16일 승진심사위원회를 열어 서인석 기획예산과장을 4급 승진 예정자로 확정했다.

서인석 승진 예정자(53)는 2018년 서울시에서 중랑구로 전보돼 1년 동안 중랑구 홍보를 책임지다 지난해 기획예산과장을 맡아 탄탄한 실력을 인정받았다.

또 서현식 구의회사무국 팀장과 양동식 행정지원과 인사팀장 등 5명의 행정직 팀장과 사회복지직 이홍장 면목제4동 팀장 등 6명의 5급 승진자를 확정했다.

◆ 중랑구<4급 승진 예정자> ▲기획예산과 서인석

<5급 승진 예정자>▲구의회사무국 서현식 ▲어르신복지과 최영희▲행정지원과 양동식 ▲도시안전과 현종근 ▲행정지원과 최광수 ▲면목제4동 이홍장(7월1일자)

