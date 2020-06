[아시아경제 박종일 기자] 문석진 서대문구청장과 김영종 종로구청장, 유동균 마포구청장이 16일 낮 홍제천 변 합동 순찰을 통해 시민에게 더욱 깨끗하고 쾌적한 하천 환경을 제공하기 위한 방안을 논의했다.

홍제천은 종로, 서대문, 마포구를 지나 한강으로 흐르는 하천으로 주변에 산책로와 자전거길 등이 조성돼 있다.

