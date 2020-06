文대통령 "코로나19 끝나도 기업에 멍이 들지 모른다" (종합)

文대통령, 어려움 겪는 기업 회복 정책 주문…"비상경제회의 대책 효과적으로 집행"



[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19)'과 관련해 하위 기업에는 멍으로 남을 수 있다는 점을 지적하면서 경제 회복 정책을 주문했다.

강민석 청와대 대변인은 16일 "문 대통령은 코로나19 상황이 끝나도 (기업이) 원래로 돌아가는 게 아니라 멍이 들지 모른다"면서 "개인 소비는 원상으로 돌아갈지 모르나 코로나 충격이 더 길어지면 일부 하위 기업의 후유증을 크게 남길지 모른다는 의미"라고 설명했다.

앞서 김상조 청와대 정책실장은 한국은행이 발표한 2020년 1분기 기업경영분석 통계를 문 대통령에게 보고했다. 보고서는 코로나19 등의 영향으로 올해 1분기 국내 기업 매출액 대비 영업이익률이 지난해 같은 기간보다 1.2%포인트 하락한 4.1%를 기록했다는 내용이 담겼다.

김 실장은 기업 중에서도 어려운 기업이 더 어려움을 겪는 현상을 강조했다. 강 대변인은 "문 대통령과 경제 참모들은 하위 쪽에 있는 기업의 경우 경제가 빨리 코로나 충격에서 벗어나 회복될 수 있도록 정책 노력을 기울이기로 했다. 조금 전 드린 말씀의 강조점은 ‘빨리’에 있다"고 강조했다.

이와 관련해 청와대 핵심 관계자는 "제1차부터 6차까지 비상경제회의를 통해 발표한 대책을 신속하고 효과적으로 집행할 수 있도록 해야 한다는 그런 결론"이라며 "예를 들어 기간산업안정기금으로 항공사나 기계 자동차 협력업체 등에 대한 지원에 나선 것이 예가 될 수 있겠다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr