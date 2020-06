속보[아시아경제 허미담 기자] 경기 부천 한 어린이집 원장이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

부천시는 상동 한 문화센터 1층에 있는 어린이집 원장 A(40·여)씨가 코로나19 양성 판정을 받았다고 16일 밝혔다.

A씨는 전날 서울 은평구에 거주하는 어머니가 코로나19 확진 판정을 받은 뒤 접촉자로 분류돼 검체 검사를 받은 결과 양성 판정이 나왔다.

A씨는 이달 7일 은평구의 어머니 자택에 다녀왔으며 8일부터 16일까지 어린이집에 출근한 것으로 파악됐다.

방역 당국은 같은 기간 등원한 교사 24명과 원생 66명, 이들의 가족에 대해 코로나19 검사를 시행할 예정이다.

또 어린이집과 출입구를 함께 쓴 돌봄센터를 같은 기간 이용한 초등학생 13명도 필요할 경우 검체 검사를 한다는 방침이다.

