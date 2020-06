[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도시설공단은 대학(원)생을 대상으로 철도정책 발굴 및 교통약자의 편의 제고에 관한 논문을 공모한다고 16일 밝혔다.

공모 주제는 ▲포스트 코로나 시대를 대비하는 철도정책 방향 ▲교통약자의 역사 이용편의 제고 ▲역사 내 미세먼지 저감방안 등이다.

철도공단은 이달 22일부터 8월 16일까지 논문을 접수한 후 9월 최종 당선작 9편을 선정해 발표할 계획이다.

공모에 관한 기타 자세한 내용은 철도공단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

철도공단 김상균 이사장은 “보다 많은 대학(원)생이 공모전에 참여해 국내 철도정책에 실제 적용 가능한 우수 아이디어를 다수 제안해 주길 기대한다”고 말했다.

