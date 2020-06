5월 외화예금 전월比 27.4억달러 증가…기업 달러예금 확대 영향

달러화예금 699억2000만달러·유로화예금 41억4000만달러

기업예금 증가한 반면 개인예금 감소

[아시아경제 장세희 기자]기업의 달러화 예금이 늘면서 거주자외화예금이 증가했다.

한국은행이 16일 발표한 '2020년 5월 중 거주자 외화예금 동향'에 따르면 지난 5월 말 현재 외국환은행의 거주자외화예금은 908억2000만달러로 전월말 대비 27억4000만달러 증가했다.

외국환은행의 거주자외화예금이란 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국 기업 등이 보유한 국내 외화예금을 말한다.

거주자외화예금은 지난 3월부터 증가로 전환돼 4월에 이어 5월까지 증가세를 유지하고 있다.

통화별로 보면 달러화예금이 699억2000만달러로 19억2000만달러 증가했다. 한은은 달러화 예금과 관련 "일부 기업의 결제대금 및 금전신탁 만기도래 자금 일시 예치 등으로 증가했다"고 설명했다.

유로화예금은 41억4000만달러로 6억8000만달러 증가했다. 일부 기업의 수출대금 일시 예치 등으로 증가했다는 것이 한은 설명이다.

기타통화 예금(영국 파운드화, 호주달러화 등)의 경우도 7000만달러 늘어난 15억9000만달러를 기록했다.

반면 엔화는예금은 39억9000만달러로 1000만달러가 줄었다. 일부 기업의 해외 자회사 대출을 위한 예금 인출 등의 영향이다.

주체별로 기업예금이 649억4000만달러로 전월대비 29억6000만달러 늘었다.

반면 개인예금은 159억8000만달러로 2억2000만달러가 감소했다.

은행별 외화예금을 보면 국내은행은 704억5000만달러로 전달대비 15억3000만달러 확대됐다. 외은지점 역시 104억7000만달러로 12억1000만달러가 늘었다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr