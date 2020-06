휴마시스, 셀트리온과 손잡고 코로나 항원진단키트 개발

[아시아경제 금보령 기자] 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 4,160 전일대비 960 등락률 +30.00% 거래량 26,839,371 전일가 3,200 2020.06.16 10:31 장중(20분지연) close 가 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 289,500 전일대비 15,500 등락률 +5.66% 거래량 1,028,565 전일가 274,000 2020.06.16 10:31 장중(20분지연) close 과 손잡고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 항원진단키트 개발에 나선다.

휴마시스는 코로나19에 대한 항원진단키트를 셀트리온과 협업해 개발한다고 16일 밝혔다.

항원진단키트를 사용하면 병원이나 선별진료소에서 면봉으로 코 또는 입에서 검체를 채취한 후 직접 바이러스 존재 유무를 확인할 수 있다. 항원진단키트는 바이러스의 단백질을 탐지하는 항체를 사용하는데 이때 항체가 바이러스를 얼마나 특이적으로 인지하느냐에 따라 항원진단키트의 성능이 달라진다. 휴마시스는 셀트리온에서 개발한 항체가 적용되는 진단키트 제품을 개발할 계획이다. 지금까지는 분자진단(RT-PCR법)을 통해 확진을 판정했다. 고민감도 항원진단키트가 개발되면 장소 및 시간에 관계없이 검사 시작부터 15분 내로 확진 여부를 알 수 있게 된다.

휴마시스 관계자는 "미국 식품의약국(FDA)에서도 항원진단키트의 유용성을 확인하고 긴급승인을 진행하고 있다"며 "코로나19 치료제가 개발된 후에도 지속적으로 시장이 확대될 것으로 보인다"고 설명했다.

휴마시스와 셀트리온은 빠른 시간 내로 코로나19 항원진단키트 개발을 완료한 뒤 국내 및 해외 국가에 등록해 판매할 예정이다. 이번 협업을 통해 양 회사는 서로 적극적인 지원을 약속했다. 향후 판매 확대를 대비해 자동화 설비도 추가로 확보한다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr