"제정신인가" 안철수, 서울시 유흥시설 집합금지 해제 비판

"수도권 곳곳 새 도화선 만드는 격"

서울시, 방역수칙 준수 업소 한해 영업 허가

[아시아경제 임주형 인턴기자] 서울시가 룸살롱 등 일반유흥시설에 내려진 '집합금지' 명령을 해제하고 제한적인 영업을 허가한 가운데, 안철수 국민의당 대표가 "제정신이냐"라며 강하게 비판했다.

안 대표는 15일 페이스북에 쓴 글에서 "서울 이태원 클럽발 수도권 확산으로 제2의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대란도 우려되는 시점"이라며 "(이같은 결정은) 수도권 곳곳에 새 도화선을 만드는 격"이라고 이같이 말했다.

이어 "우리 아이들이 하루하루 가슴 졸이며 등교하고 있다"며 "현 상황을 유흥업주 분들도 헤아려 주시리라 믿는다. 서울시는 즉각 철회하기 바란다"고 덧붙였다.

서울시는 이날 오후 6시부터 일반유흥시설에 내려진 '집합금지' 명령을 해제한 뒤 한 단계 완화한 '집합제한' 명령을 발동했다.

집합제한은 △면적당 이용 인원 제한 테이블 간 간격 1m 이상 유지 △이용객 집중 시간대 사전 예약제 운용 △전자출입명부 관리 등 방역수칙을 준수하는 업소에 한해 영업을 허가하는 것으로, 이같은 수칙을 지키지 않으면 적발 즉시 구청장 명의로 집합금지 명령이 내려질 수 있다.

이에 대해 서울시는 "1개월 이상 집합금지로 인한 업소의 생계를 고려하되, 시민들의 유흥시설 집단감염 우려를 최소화하고 영업주의 책임을 더 강화하는 조치"라며 "이용자들도 관련 수칙 위반 시 고발 등으로 책임을 묻겠다"고 강조했다.

다만 활동도 밀집도 측면에서 상대적으로 코로나19 집단 감염 가능성이 높은 클럽·콜라텍·감성주점 등 춤을 추는 무도 유흥시설은 이후 순차적으로 적용될 방침이다.

한편 서울시는 서울 이태원 클럽발 코로나19 집단감염 사태 이후 지난달 9일부터 15일까지 모든 유흥시설에 대해 집합금지 명령을 적용해 왔다.

