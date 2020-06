경기경제과학원, 골다공증 치료제 '랄록시펜' 코로나 억제 확인

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 골다공증 치료제인 '랄록시펜'이 코로나19 억제에 효과가 있다는 연구 결과가 나왔다.

경기도경제과학진흥원은 질병관리본부 국립보건연구원과 코로나19 바이러스 억제 활성 규명을 위한 공동연구를 통해 세포 수준에서 랄록시펜이 코로나19 바이러스억제 활성이 있음을 확인했다고 15일 밝혔다.

2015년 메르스 발병 이후 경기도는 15억원을 투입해 2018년까지 메르스 치료제 개발사업을 추진했고 골다공증 치료제로 사용되는 랄록시펜이 메르스, 사스 바이러스를 억제하는 효과가 있다는 점을 발견했다.

메르스, 사스, 코로나19가 모두 코로나바이러스에 속한다는 점에서 랄록시펜이 코로나19 바이러스 억제 활성이 있을 것으로 추정해 왔으나 이번 연구 결과로 실제 효과가 입증됐다고 경기경제과학원은 설명했다.

경기경제과학원은 임상 시험을 위해 현재 경기도의료원, 아주대의료원, 고려대 안산병원과 협의체를 구성했다.

협의체는 오는 8월 말 식품의약품안전처에 임상시험 계획서를 제출할 예정이며, 승인 이후 임상 연구에 들어가면 이르면 연말 결과가 나올 것으로 보고 있다.

경기경제과학원은 앞서 지난 4일 코로나19 장기화와 해외 대유행이 반복될 것으로 보고 국립보건연구원과 공동으로 랄록시펜의 코로나19 등 범용 코로나 항바이러스제 용도 특허를 공동 출원했다.

아울러 해외 임상 연구 역량을 보유한 도내 랄록시펜 생산 관련 기업을 대상으로 공모를 통해 기술 이전을 추진할 계획이다.

현재 경기도에는 랄록시펜 제품을 생산하거나 원료를 확보할 수 있는 기업이 30여곳 있다.

경기경제과학원은 조만간 이들 기업을 대상으로 설명회를 개최할 예정이다.

기술이전 대상으로 선정된 기업은 임상 연구를 위한 랄록시펜을 협의체에 제공하며, 해외 임상 연구 등을 자체적으로 추진할 수 있다.

임상 연구가 성공적으로 수행되면 코로나19 치료제 개발 기간 단축, 치료제 국산화에 따른 수입 대체 및 글로벌 시장 개척, 코로나19로 인한 사회적 비용 감소 및경제 활성화 등이 기대된다.

도 관계자는 "감염병 치료제 개발과 검증을 위해 도내 연구기관, 제약기업,병원 등이 상시로 협업할 수 있는 감염병 대응 산ㆍ학ㆍ연ㆍ병 협의체를 구성해 운영할 계획"이라고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr