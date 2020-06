[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남지방경찰청과 창녕경찰서는 전날 추가 압수수색 때 계부와 친모로부터 상습 학대당한 아동이 쓴 일기장을 증거물로 확보했다고 14일 밝혔다.

경찰은 피해 아동이 일기를 써 왔다는 점을 확인하고 아동을 상습적으로 학대한 혐의가 있는 계부(35)를 체포한 후 집에서 일기장을 확보했다.

경찰은 일기 내용 중에 학대를 입증할 만한 내용이 있는지 분석하고 있다.

경찰은 이날 부인과 함께 2017년부터 최근까지 자신의 초등학생 의붓딸을 쇠사슬로 목을 묶거나 하루에 한 끼만 먹이는 등 고문에 가까운 학대를 한 혐의로 구속영장을 신청했다.

창원지법 밀양지원은 이르면 15일 계부에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 할 것으로 알려졌다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr