'착한 임대인 운동', 임대인 3622명 참여…혜택 임차인 3만

하반기에도 지속 가능한 문화로 정착 유도

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 지난 2월 12일 전주 한옥마을에서 시작된 '착한 임대인 운동'이 4개월이 경과한 현재 전국 536개의 전통시장·상점가 및 개별상가에서 3622명의 임대인이 3만634개 점포의 임대료를 인하하거나 동결한 것으로 파악했다고 14일 밝혔다.

임대료 인하 사실을 밝히지 않은 임대인까지 더하면 '착한 임대인 운동'에 동참한 임대인은 파악된 것보다 더 많을 것으로 예상된다. 이에 정부는 착한 임대인 운동이 올 상반기에 국한되지 않고 하반기에도 하나의 지속 가능한 문화로 이어지도록 선도적으로 참여하고 민간의 자발적 참여도 지원할 계획이다.

우선 중기부는 2021년 전통시장·상점가의 노후전선정비, 화재알림시설 사업비의 50%를 임대료를 인하한 점포가 다수인 전통시장과 상점가에 우선 배정하고 주차장 건립, 시장경영바우처 등 시장·상점가 지원사업 선정 시에도 가점을 부여할 계획이다. 또한 대기업이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 관련해 소유재산의 임대료를 인하하는 경우, 이를 동반성장지수 평가에 반영토록 하는 등 민간의 자발적 참여를 유도할 계획이다.

아울러, 공공기관도 코로나19로 어려움을 겪고 있는 임차인을 응원하기 위해 소유재산의 임대료를 50% 수준으로 인하하고 기간도 연말까지 연장한다. 권대수 중기부 소상공인정책관은 "착한 임대인 운동은 코로나19로 어려운 시기에 민간이 상생하는 대표적인 사례"라며 "착한 임대인 운동이 지속 가능한 문화로 정착될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

