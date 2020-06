피켓 집회장 된 포항지진진상조사위원회 '주민청취 모임'

국무총리 소속 위원회, 12일 주민의견청취 비공개 회의

시민 20여명, '피해 배상·관련자 엄중처벌' 피켓 시위

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 국무총리 소속 기관인 포항지진진상조사위원회는 12일 포항시청 대회의실에서 본격적인 조사활동에 앞서 지역민의 현장 목소리를 듣기 위한 '주민의견 청취회'를 열었다.

이날 모임은 진상조사위원회 위원 8명을 비롯해 포항시의회 의원과 포항지진관련단체 대표, 주민 등 17명이 참석한 가운데 비공개로 진행됐다.

김상원 포항시의회 지진피해대책특별위원장은 "진상조사위원회가 과연 시민들이 납득할만한 수준의 진상규명을 할 수 있을지 기대감과 함께 의구심이 드는 것이 사실"이라며 "지난 4월 감사원 감사결과에서 포항지진이 정부의 총체적 관리부실로 인한 인재로 밝혀진 만큼 명백한 진상규명과 함께 실질적인 배·보상이 이뤄져야 한다"고 강조했다.

진상조사위원회는 이날 모임에 앞서 오전에 지열발전소 부지와 흥해지역 일원의 지진피해 현장을 방문해 2017년 11?15지진 당시의 피해 상황을 직접 확인했다.

이날 행사가 열린 포항시청 대회의실에서는 시민 20여 명이 지진피해 '배상'과 철저한 진상조사를 통한 관련자 엄중처벌 등 문구가 적힌 피켓을 들고 시위를 벌이기도 했다.

이학은 진상조사위원회 위원장은 "오늘 청취회에서 나온 주민들의 목소리를 적극 반영해 전문성과 과학적 근거를 바탕으로 객관적이고 공정한 진상조사로 구체적인 발생원인과 책임소재의 진상이 밝혀질 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

한편, 포항지진진상조사위원회는 지난해 말 제정된 '포항지진의 진상조사 및 피해구제 등을 위한 특별법'에 의거, 지난 4월 1일에 출범한 국무총리 소속의 위원회다. 진상조사위원회는 6월1일부터 7월30일까지 시민, 단체 등을 대상으로 포항지진의 발생원인과 책임소재의 진상을 밝히기 위해 진상조사 신청을 받고 있다.

