5월 ICT수출 2.6% 감소…디스플레이·휴대폰 직격탄

[아시아경제 조슬기나 기자] 5월 ICT 분야 수출액이 전년 동월 대비 2.6% 줄었다. 디스플레이, 휴대폰 등의 수출 감소폭은 20%를 웃돌았다.

14일 과학기술정보통신부가 발표한 '5월 ICT 수출입통계(잠정)'에 따르면 5월 수출액은 139억3000만달러로 잠정 집계됐다. 같은 달 수입은 7.8% 감소한 89억2000만달러, 무역수지는 50억1000만달러 흑자로 잠정 집계됐다.

품목별로는 디스플레이(21.2%↓), 휴대폰(21.5%↓) 등의 수출 감소 폭이 컸다. 각각 OLED 패널, 스마트폰의 수요가 줄어든 여파다. 반면 반도체와 컴퓨터 및 주변기기 수출은 늘었다. 5월 반도체 수출액은 전년 동월 대비 6.5% 늘어난 81억5000만달러를 기록했다. 컴퓨터 및 주변기기, SSD의 수출액 증가폭은 각각 73%, 160.2%에 달했다.

국가별 수출액은 중국 72억7000만달러, 미국 17억4000만달러, 베트남 17억1000만달러, 유럽연합(EU) 8억5000만달러, 일본 3억달러 순이었다.

수입 품목을 살펴보면 휴대폰(6.5%↑), 컴퓨터 및 주변기기(34.2%↑)의 수입이 늘었고 반도체(14.8%↓), 디스플레이(11.9%↓) 수입은 줄었다.

