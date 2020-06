이탈리아 디자이너 브랜드 총집합…현대백화점, 스페셜관 오픈

伊 패션협회와 손잡고 숍인숍 형태의 전문몰

라르디니·액트넘버원 등 11개 브랜드 입점



[아시아경제 임혜선 기자] 현대백화점은 이탈리아국립패션협회와 손잡고 공식 온라인몰인 더현대닷컴에 '밀라노 패션위크 인 현대' 스페셜관을 열었다고 14일 밝혔다. 이탈리아국립패션협회는 구찌·보테가베네타·펜디·프라다 등 총 200여 개 브랜드를 회원사로 두고 있는 비영리단체로, 세계 4대 패션쇼 중 하나로 꼽히는 '밀라노 패션위크'를 주관하고 있다.

'밀라노 패션위크 인 현대' 스페셜관에는 라르디니·액트넘버원·꼬떼·에딧마르셀·드로메·아이스버그 등 11개 이탈리아 디자이너 브랜드가 입점해 이들 브랜드의 올 봄 여름 컬렉션 상품을 선보인다. 특히 젊은 감성의 글로벌 브랜드 '아이스버그'는 이번 오픈을 기념해 가수 청하가 직접 디자인에 참여한 한정판 티셔츠를 18만8000원에 판매한다.

또한 오는 15일부터 24일까지 '밀라노 패션위크 인 현대' 스페셜관에서 구매하는 고객에게 더현대닷컴에서 사용할 수 있는 적립금 10%(최대 10만원)를 제공하고, 15일에는 KB국민카드로 구매하는 고객에게 7% 할인 행사도 진행한다.

현대백화점 압구정본점 등 3개 점포에서는 '밀라노 패션위크 인 현대' 팝업스토어도 연다. 팝업 행사는 압구정본점(6월26일~7월2일)을 시작으로, 목동점(7월3일~7월9일)·무역센터점(7월10일~7월16일)에서 순차적으로 진행될 예정이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr