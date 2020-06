'한 번 다녀왔습니다' 이민정♥알렉스, 공식 커플 됐지만…"우리 사귀는 거 맞지?"

[아시아경제 김정호 기자] '한 번 다녀왔습니다'에서 이민정과 알렉스의 연애 사실이 밝혀졌다.

13일 오후 방송된 KBS 2TV 주말드라마 '한 번 다녀왔습니다' 45·46 회차에서는 송다희(이초희 분)가 윤재석(이상이)에게 서운함을 느낀 모습이 전파를 탔다.

이날 송나희(이민정)는 이정록(알렉스)과 연애 중인지 궁금해하는 후배들에게 연인 사이라고 말했다. 이정록은 연애 사실이 알려진 것에 대해 즐거워했다.

그러나 이정록은 송나희와 데이트를 하면서 거리감을 느꼈다. 이에 이정록은 "우리 사귀는 거 맞지? 나만 그렇게 생각하나 해서"라며 말했다. 이후 송나희는 윤규진(이상엽)에게 연애 상담을 했다.

더불어 송다희는 대학에 합격했다는 사실을 알고 난 후 내심 윤재석의 연락을 기다렸다.

결국 송다희는 선물을 사서 윤재석을 찾아갔으며 "아무리 생각해도 공부할 때 제일 도움받은 건 사돈인데 어떻게든 감사 표시는 해야겠다 싶어서"라며 고마움을 전했다.

나아가 송다희는 "제가 밥도 한 끼 사고 싶으면 혹시 아직 저녁 안 먹었으면"이라며 물었다. 이에 윤재석은 "아니오. 마주 앉아서 별일 없었다는 듯이 밥 먹고 수다 떨고 그렇게는 안 될 거 같네요. 선물은 고마워요"라며 선을 그었다.

이를 들은 송다희는 "진짜 얄짤없네. 다른 사람 같아"라며 서운해했다.

이후 윤규진은 거실에 있던 송다희의 선물을 봤다. 윤규진은 송다희가 줬다는 것을 모른 채 옷을 입고 최윤정(김보연)의 집으로 향했다. 송다희는 우연히 윤규진과 마주쳤고, 자신이 윤재석에게 선물한 옷을 입고 있는 것을 보고 충격에 시청자들의 궁금증을 자아냈다.

송다희는 포장마차에서 홀로 술을 마시면서 "어떤 남자한테 선물을 줬거든요. 그거 꽤 비싸요. 브랜드 없는 거 아니에요. 근데 그 남자가요. 바로 그걸 다른 사람한테 줬어요. 그걸 제가 봤어요. 제가 그거 고르느라 얼마나 고심을 했는데. 아파트 앞에서 백 번을 돌아섰다 다시 갔다 그 생쇼를 했는데"라며 눈물을 감추지 못했다.

이를 들은 포장마차 사장은 "잘못했네. 그 남자가"라며 말했고, 송다희는 "남의 성의를 무시해도 유분수지"라고 답했다.

한편, '한 번 다녀왔습니다'는 매주 주말 오후 7시55분에 방송한다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr