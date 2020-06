'삼시세끼' 유해진, 황정민 문자 공개 "참돔 5년 만에 드디어!!!...내가 기뻐서 그만"

[아시아경제 강혜수 기자] 12일 밤 방송된 '삼시세끼 어촌편 5'에서 유해진이 황정민의 문자를 공개했다.

12일 '삼시세끼 어촌편 5'에서는 차승원, 유해진, 손호준이 게스트 이광수와 함께 죽굴도에서 자급자족하며 생활하는 모습이 전파를 탔다.

이날 유해진은 "황정민씨가 재방을 보고 있나봐"라며 문자를 공개했다. 유해진이 공개한 황정민의 문자는 "고기 잡아서 정말 다행이네요. 마음 졸여보다가 박수 쳤네요"라는 내용이었다. 이어 "참돔 5년 만에 드디어!! !! ㅎㅎㅎ. 내가 기뻐서 그만..."이라며 유해진의 참돔 낚시에 박수를 보냈다.

황정민의 문자 내용은 앞서 5월 29일 방송에서 5년 만에 참돔을 낚았던 유해진에 대한 응원이었다. 몸길이 66cm에 이르는 이 참돔은 그 후 총 4일 동안 삼시세끼 식구들의 끼니를 책임지며 위용을 자랑했다.

tvN 예능프로그램 '삼시세끼 어촌편 5'는 매주 토요일 오후 9시 10분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr