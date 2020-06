“나 지금 떨고 있니?” 코로나19 확산에 울상 짓는 스포츠·레저 시설들

수도권 내 각종 체육시설 운영 중단

대형 워터파크도 중간 또는 축소운영

[아시아경제 유병돈 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파가 사그라들지 않고 있는 가운데 많은 이들이 찾는 스포츠·레저 시설들이 집단감염의 후폭풍에 시달리고 있다.

서울시는 지난 8일부터 시내 탁구장 350여 곳에 대해 운영 자제를 권고하고 감염병 예방수칙 준수를 명령했다. 이는 양천구 운동시설 관련 확진자가 지속적으로 늘어난 데 따른 조치다. 앞서 지난달 29일 정부가 전파 속도를 억제하기 위해 서울·경기·인천지역 공공다중이용시설 운영을 17일간 중단시켰음에도 집단감염이 발생하자 좀 더 강력한 대응책을 내놓은 것.

특히 방역당국 조사 결과 양천구 탁구장 초발 환자가 세 곳이나 탁구장을 옮겨다닌 것으로 확인됐다. 코로나19가 불러온 생활체육시설 부족 현상이 또 다른 확진의 주범이 된 셈이다.

이처럼 수도권 내 공공·다중이용시설 운영이 한시적으로 중단되면서 지역 내 체육시설 상당수도 이용이 어렵게 됐다. 시내 근린공원등에서 축구나 농구, 스케이트보드 등 생활 스포츠를 즐기는 이들이 갈 곳을 잃어버렸다.

서울시가 운영하는 체육시설은 고강도 사회적 거리두기 시기부터 이미 다 운영이 중단됐고, 이후에도 운영이 재개된 곳은 찾기 힘든 상황이다. 이 때문에 자신이 소속한 모임에서 활동하지 못해 경기도나 인천 등으로 이른바 ‘용병’으로 운동을 하는 이들도 늘고 있다. 이마저도 운동을 할 수 있는 공간 자체가 줄어들다 보니 다른 모임을 찾기가 쉽지 않다.

코로나19 확산이 이어지면서 대형 워터파크들도 영향을 받고 있다. 경기 용인 캐리비안 베이는 지난 5일부터 부분적으로 개장을 알렸지만, 주말 내내 한산한 모습을 보였다. 전문가들이 코로나19 바이러스는 물로 전파될 가능성이 낮다는 의견을 내고 있음에도 워터파크를 찾는 이들은 확연히 줄었다. 마스크를 착용하기 어려운 환경인 데다가 탈의실과 식음시설 등에서 비말 전파가 얼마든지 가능하기 때문으로 풀이된다.

정부가 기존 물놀이형 유원시설 지침을 보완한 생활 속 거리두기 세부지침을 통해 워터파크 이용 방안을 마련했지만, 이 역시도 큰 효용을 거두기는 어려운 상황이다. △탈의실·샤워실 등 부대시설은 거리두기 유지할 수 있도록 사용인원 관리 △물놀이 시설 이용자 간 평균 2m 이상 거리두기 유지 △시간대별 이용객 수 제한 등 관리 방안은 대형 워터파크를 제외하고는 감당하기 쉽지 않아서다.

최근 서울 롯데월드에서 집단감염이 발생하면서 우려는 더 커지고 있다. 실제로 김해 롯데 워터파크는 지난달 30일로 늦췄던 개장일을 잠정 연기하기로 했다. 문화체육관광부도 지방자치단체와 합동으로 오는 7월까지 200여개 물놀이형 시설에 대한 현장점검에 나설 방침이다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr