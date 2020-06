[아시아경제 문혜원 기자]12일 오후 6시40분쯤 경남 함안군 칠원읍의 한 금속 열처리 공장에서 불이 나 1시간여 만에 꺼졌다.

불이 나자 작업 중이던 직원들이 바로 대피해 인명피해는 없었지만 공장 내부와 열처리 기계 6대가 불에 타 소방서 추산 6000여만원의 피해가 발생했다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr