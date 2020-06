목동 재건축 '파란불' … 6단지 안전진단 최종 통과 '마중물'

[아시아경제 이춘희 기자] 재건축 만년 후보지인 동시에 최대어로 평가받은 목동 재건축에 파란불이 켜졌다.

12일 건설업계와 양천구청에 따르면 목동6단지는 12일 한국시설안전공단의 안전진단 적정성 검토에서 D등급(54.58점)을 받았다. 목동6단지 아파트는 총 14개 단지 가운데 처음으로 안전진단 관문을 넘어서게 됐다.

재건축 안전진단 분류는 A∼C등급은 유지ㆍ보수(재건축 불가), D등급은 조건부 재건축(공공기관 검증 필요), E등급은 재건축 확정 판정으로 각각 나뉜다. 앞서 목동6단지는 지난해 12월 정밀안전진단 결과 조건부 재건축에 해당하는 D등급을 받았고, 양천구청은 지난 1월 한국시설안전공단에 안전진단 적정성 검토를 의뢰한 바 있다.

1986년에 지어진 목동6단지는 15개 동 1368가구 규모. 강북 재건축 최대어인 서울 마포구 성산시영아파트가 재건축 안전진단을 최종 통과하면서 목동 재건축에 대한 기대감도 커졌다. 목동 5단지는 1차 정밀안전진단 결과 조건부 재건축이 가능한 D등급을 받았고, 목동9단지도 오는 9월께 2차 안전진단 결과가 나온다. 나머지 단지들도 모두 재건축 안전진단을 신청했다.

