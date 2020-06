"英 해리왕자 부부, 결혼 전부터 왕실탈출 계획" 주장 나와

[아시아경제 권재희 기자] 영국 해리 왕자 부부가 결혼 전부터 왕실 탈출을 계획했다는 주장이 나왔다.

11일(현지시간) 영국 타블로이드지 더선은 오는 8월 출간되는 해리 왕자 부부의 전기 '자유를 찾아서'에 이와 같은 내용이 포함됐다고 보도했다.

더선은 소식통을 인용해 "해리 왕자 부부가 왕실 독립에 이르기까지의 과정을 보여준다"며 "성급한 결정이 아닌 오랜 시간에 걸쳐 내린 결정임을 보여줄 것"이라고 전했다.

이어 이 소식통은 "멕시트(Megxit·메건이 주도한 해리 왕자 부부의 왕실탈퇴)는 이미 결혼 전부터 심어졌다"며 "해리 왕자가 오랜기간 매우 불행했기 때문"이라고도 했다.

메건이 조종해 왕실을 떠났다는 세간의 인식과는 달리 해리 왕자 본인이 왕실로부터 독립을 원했다는 얘기다.

또 소식통은 "해리왕자는 멕시트라는 표현에 대해 분노했다"며 "실상은 해리왕자가 결정을 내렸고, 왜 이런일이 일어났는지 분명히 설명할 것"이라고 덧붙였다.

한편 오는 8월11일 출간 예정인 이 책은 최근 영국 왕실을 떠나 미국 로스앤젤레스(LA)에 정착한 해리왕자 부부가 저자와 인터뷰에 응하며 집필에 참여했다. 필자는 쇼비즈니스 전문기자 오미드 스코비와 왕실 전문기자 캐럴린 더랜드다.

