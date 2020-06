여행용 가방에 갇혀 숨진 9세 아동 친부도 입건...아들 학대 혐의

[아시아경제 민준영 인턴기자] 계모에 의해 여행용 가방에 7시간 넘게 감금됐다가 숨진 9살 남자아이의 친부가 피의자로 경찰에 입건됐다.

충남지방경찰청은 아동학대 혐의로 40대 A씨를 불구속 입건해 수사하고 있다고 12일 밝혔다.

A씨는 지난해부터 최근까지 자기 아들을 때리는 등 학대한 혐의를 받고 있다.

경찰은 피해 아동이 여행용 가방에 갇혔다가 숨진 것과 관련해서도 A씨가 동거녀의 범행 사실을 알고도 방조했는지 등을 수사 중인 것으로 알려졌다.

한편 피해 아동은 사망 당시 몸무게가 23kg에 불과했던 것으로 알려졌다.

피해 아동은 어린이날인 지난 5월5일에도 머리를 다쳐 병원 치료를 받았다.

당시 피해 아동 몸에서 학대 정황을 발견한 의료진이 경찰에 신고했다.

경찰 조사에 따르면 당시 아동 몸 곳곳 오래된 멍과 상처가 있었고 허벅지에는 담뱃불로 데인 것 같은 상처가 있어 상습 폭행 가능성이 의심됐다.

피해 아동은 지난 1일 오후 7시25분께 천안시 서북구 집에 있던 가로 44cm·세로 60cm 여행용 가방 안에서 심정지 상태로 발견됐다.

이 아동은 병원으로 옮겨진 뒤에도 의식을 찾지 못하다가 이틀 만인 지난 3일 오후 6시30분께 숨졌다.

경찰 조사결과 A씨 동거녀 B(43) 씨는 피해 아동을 가방에 가둔 뒤 3시간 동안 외출한 것으로 파악됐다.

B씨는 아동학대치사 혐의로 구속돼 지난 10일 검찰로 송치됐다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr