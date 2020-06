대구도시철도, '경로 우대 칸' 운영 종료 … 혼잡율 가중 요인

7월1일부터 열차운행 간격도 5분으로 환원

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구도시철도공사는 지난달부터 감염병에 취약한 노인층 보호와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 방지를 위해 시행한 '경로 우대 칸' 운영을 15일부터 종료한다.

현재 대중교통 마스크 착용 의무화 시행으로 도시철도 이용 승객의 99.9% 이상 마스크 착용을 실천하고 있고, 양심 마스크 판매량도 역당 1일 평균 4매에 달한다는 점에서 더 이상 운영 필요성이 없게 됐다는 게 공사 측 설명이다.

지난 8일부터는 모든 학교의 등교개학이 시작되면서 출근시간대 혼잡율이 57%까지 상승해 일부 칸의 혼잡율이 가중되고 있는 점도 이번 결정의 요인이 됐다.

공사는 또한 출근시간대에 5분에서 4분30초로 단축 운행했던 열차운행 간격을, 원활한 차량정비 시간 확보와 기관사 피로도 개선을 위해 7월1일 재환원한다.

홍승활 대구도시철도공사 사장은 "코로나19 예방 및 극복을 위한 시민 여러분의 적극적인 참여에 감사드리며, 앞으로도 더욱 긴장을 늦추지 않고 코로나19 예방과 확산방지에 최선을 다하겠다"고 전했다.

