안철수 "정부, 김여정 한마디에 혼비백산…꼴사나운 모습"

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 12일 대북 전단 문제와 관련해 “지금 정부의 모습은 김여정 북한 노동당 제1부부장의 말 한마디에 혼비백산해 이리 뛰고 저리 뛰는 꼴사나운 모습"이라고 비판했다.

안 대표는 이날 국회 의원회관에서 열린 최고위원회의에서 "이번 조치가 김여정의 말 한마디에 놀라 부랴부랴 취하는 조치라면 정부의 대책은 대단히 근시안적인 졸속대책이 될 수 있다"며 이같이 말했다.

안 대표는 "남북관계 돌파구 마련을 위해서 대북 전단 문제를 어떻게 다루어야 할지에 대해 깊은 고민이 필요하다는 점에 동의한다"면서도 "그러나 그 이전에 대북전단 살포 강제중단이 헌법이 보장한 표현의 자유를 위축시키거나 충돌하는 것은 아닌지, 북한의 실질적인 평화정착 행동을 이끌어 낼 수 있는지, 대북전단 살포 단체들과 대화를 통해 해결할 수는 없는 것인지 등 여러 측면을 사전에 살폈어야 한다"고 지적했다.

안 대표는 “북한의 핵 개발과 미사일과 방사포 발사 등 군사적 위협행위는 괜찮고, 왜 대북 전단은 안 되냐는 물음을 던지는 국민들께 정부는 명쾌하게 설명하고 이해시킬 의무가 있다”며 “그러나 이번 조치는 그 어떤 것도 충족시키지 못했다"고 밝혔다.

안 대표는 "정부는 북한이 취한 조치에 대해 남북관계에 중대한 상황이 발생했다고 판단됐으면 즉시 대통령 주재 국가안전보장회의(NSC)를 소집해 범정부차원의 대응책을 강구했어야 한다"며 "지금이라도 NSC를 소집해 북한의 의도가 무엇인지 분석하고 국민께 설명해야 한다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr