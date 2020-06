용산구, 유승재 행정지원국장 3급 승진 발령

유승재 3급 승진 예정자, 서울시립대 세무학과 졸업 후 1992년 용산구에서 근무 시작, 김성수 부구청장 후임 발령 예정

[아시아경제 박종일 기자] 성장현 용산구청장은 12일 김성수 부구청장 후임에 유승재 행정지원국장을 3급 승진 발령키로 했다.

성 구청장은 민선 5기 김 부구청장을 발령, 9년 6개월 동안 부구청장으로 함께 한 데 이어 후임에 서울시립대 세무학과 졸업 후 7급 특채로 서울 용산구에 들어온 유 국장을 3급 승진시키로 했다.

유 부구청장 승진 예정자(사진· 54)는 1992년 용산구 총무과에 발령받은 이후 지역경제과장, 기획예산과장, 도시관리국장 등을 역임했다.

다음은 용산구 2020년7월1일자 승진 예정자 면단

<3급 승진 예정자>▲행정지원국장 유승재

<4급 승진 예정자>

▲인재양성과장 서봉완

<5급 승진 예정자> ▲행정지원과 고주진 ▲재무과 조승근 ▲일자리경제과 김광희 ▲사회복지과 김정흡

