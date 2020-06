[포토]중랑구, 작은사랑나눔운동본부로부터 컵떡볶이 후원품 기부받아

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 11일 작은사랑나눔운동본부(대표 이남숙)로부터 컵떡볶이(총 540만 원 상당)를 전달받았다고 밝혔다.

구청장실에서 진행된 전달식에는 작은사랑나눔운동본부 이남숙 대표, 남궁문선 이사, 이윤복, 강재원 부회장이 참석한 가운데 진행됐다.

구는 전달받은 후원품을 각 동 주민센터, 지역아동센터, 아동공동생활 가정 등에 배부할 예정이다.

동대문구 장안동에 소재한 작은사랑나눔운동본부는 소년소녀 가장이 바르게 성장 할 수 있도록 각종 지원을 하고 따뜻한 사랑을 나누는 단체다.

2019년에는 돈육, 김치, 백미, 라면 등 1000만 원 상당의 물품을 후원하는 등 꾸준한 이웃 나눔을 실천하고 있다.

류경기 중랑구청장은 “작은사랑나눔운동본부의 꾸준한 선행은 지역 내 많은 어려운 이웃들에게 큰 힘이 될 것”이라며 “후원자들의 따뜻한 마음이 담긴 후원품을 각 기관에 잘 전달하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr