[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)는 11일 오후 인사위원회를 열어 김연주 기획예산과장과 정영분 복지정책과장을 4급 승진 예정자로 확정· 발표했다.

김연주 국장 내정자는 행정직, 정영분 국장 내정자는 사회복지직이다.

이들 4급 승진 내정자는 7월1일자로 보직 발령을 받게 된다.

