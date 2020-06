[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)는 19일 오후 2020년 하반기 승진 인사를 단행했다.

이날 김미자 홍보과장과 인산 행정지원과장이 4급 승진 내정됐다.

또 정해영 일자리정책과 팀장과 김병섭 안전재난담당관 팀장 등이 5급 승진 내정자로 확정됐다.

이로써 이들은 오는 7월1일 정식 보직 발령을 받게 된다.

◆서울 동작구(승진임용일 2020.7.1.일자)

<4급 승진>▲홍보과 김미자 ▲행정지원과 인산

<5급 승진>▲안전재난담당관 김병섭 ▲전략사업과 김진수 ▲가로행정과 문영삼 ▲교통행정과 박미숙 ▲일자리정책과 정해영 ▲행정지원과 양혜영

