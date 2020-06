금천구, 2020년 상반기 공무원 승진 내정자 발표...이정미 기획예산과장·송오섭 홍보디지털과장 4급 승진

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 2020년 상반기 공무원 승진 내정자를 발표했다.

<4급 승진 내정> ▲기획예산과장 이정미 ▲홍보디지털과장 송오섭

<5급 승진 내정>▲민원감사담당관 이병국 ▲여성가족과 조범철 ▲아동청년과 임승훈 ▲교육지원과 임미경 ▲지역경제과 엄창식

<6급 승진 내정> ▲여성가족과 김지현 ▲아동청년과 백지현 ▲주택과 강성운 ▲안전도시과 나진호 ▲행정지원과 김효진 ▲행정지원과 이주성 ▲마을자치과 박유선 ▲민원여권과 노희라 ▲보건의료과 강향숙 ▲시흥3동 전진아 ▲시흥4동 신희원 ▲세무1과 이금영 ▲세무2과 이경란 ▲세무2과 장성태 ▲치수과 신용안

이상 2020년 7월 1일자

