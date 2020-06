▲ 김연태씨 별세, 이연호(순천향대 교수)·제호(솔루엠 전무)·소영(호서대 교수)씨 모친상, 김준(SK이노베이션 총괄사장)씨 장모상, 박금정·백경아씨 시모상 = 11일, 강남성모병원 장례식장, 발인 13일 오전 5시. 02-2258-5940

