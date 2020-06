[아시아경제 김흥순 기자] 쌍방울 쌍방울 102280 | 코스피 증권정보 현재가 1,020 전일대비 15 등락률 -1.45% 거래량 3,505,699 전일가 1,035 2020.06.11 15:30 장마감 close 은 운영자금 및 채무상환 자금 마련을 위해 약 657억원 규모의 유상증자를 결정했다고 11일 공시했다. 방식은 주주배정후 실권주 일반공모다. 오는 30일이 신주배정기준일로 1주당 0.7176298849주씩 배정된다. 구주주 청약예정일은 8월 3~4일, 신주 상장예정일은 8월 21일이다.

