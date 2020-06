[아시아경제 이민우 기자] 대표 가상통화(암호화폐) 비트코인 가격의 횡보가 일주일째 이어지고 있다. 1100만원 중반대를 좀처럼 벗어나지 못하고 있는 모습이다.

11일 국내 가상통화 거래소 업비트에 따르면 오후 4시10분 기준 비트코인 가격은 1171만원에 거래되고 있다. 지난 1일 약 9개월 만에 1200만원을 돌파했지만 이내 하락해 지난 3일 이후로 1150만~1170만원 범위를 좀처럼 벗어나지 못하는 형국이다.

이더리움과 리플 등 다른 주요 가상통화들도 유사한 장세가 나타나고 있다. 같은 시간 이더리움은 24시간 전보다 0.09% 오른 29만4350원을 보이고 있다. 지난 1일부터 28만~29만원대를 오가며 큰 변동 없는 모습이 이어지고 있다. 리플은 24시간 전 대비 0.41% 떨어진 240원을 기록했다. 지난 4일 251원을 기록한 뒤 일주일 때 240원대에 머무르고 있다.

