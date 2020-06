[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 11일 오후 신월누리복지센터의(가로공원로 101) 개관을 축하하며 간판 제막식을 가졌다.

양천구는 지난해 하반기부터 ▲서울지체장애인협회 양천구지회 및 양천구장애인편의증진 기술지원센터 ▲양천희망돌봄센터 ▲양천해누리복지관 신월센터가 신월누리복지센터에 입주, 해당 시설들의 운영이 본격화됨에 따라 개관식을 개최했다고 밝혔다.

