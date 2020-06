속보[아시아경제 한승곤 기자] 서울시 양천구청은 11일 구로구 68번 확진자(6세 여아, 구로구 신도림동 거주)가 양천구 내 학원을 지난 6일 방문해 해당 학원을 소독·폐쇄했으며, 강서 SJ투자 관련 50대 여성 확진자도 1명 추가됐다고 밝혔다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr