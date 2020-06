6월 11일 코스피, 18.91p 내린 2176.78 마감(0.86%↓)

2020년 06월 11일 코스피 지수는 18.91p (0.86%) 하락한 2176.78로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 한화우 한화우 000885 | 코스피 증권정보 현재가 64,900 전일대비 14,950 등락률 +29.93% 거래량 1,085,827 전일가 49,950 2020.06.11 15:30 장중 close , 현대약품 현대약품 004310 | 코스피 증권정보 현재가 7,210 전일대비 1,660 등락률 +29.91% 거래량 35,858,254 전일가 5,550 2020.06.11 15:30 장중 close , 757.06 757.06 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 767 등락률 0.00% 거래량 전일가 0 1577.09.28 00:00 장중 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 JW중외제약2우B JW중외제약2우B 001067 | 코스피 증권정보 현재가 50,600 전일대비 6,900 등락률 -12.00% 거래량 35,497 전일가 57,500 2020.06.11 15:30 장중 close , 현대비앤지스틸우 현대비앤지스틸우 004565 | 코스피 증권정보 현재가 91,000 전일대비 13,500 등락률 -12.92% 거래량 36,175 전일가 104,500 2020.06.11 15:30 장중 close , SK네트웍스우 SK네트웍스우 001745 | 코스피 증권정보 현재가 110,500 전일대비 18,000 등락률 -14.01% 거래량 41,730 전일가 128,500 2020.06.11 15:30 장중 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr