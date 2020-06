은성수 “공매도 재개하더라도 제도 보완해서 추진할 것”

[아시아경제 구은모 기자] 은성수 금융위원회 위원장이 오는 9월로 다가온 공매도 금지 조치 해제를 두고 다양한 의견을 듣고 연장 여부를 결정할 것이라고 밝혔다. 은 위원장은 향후 공매도를 재개하더라도 무조건적인 해제보다는 기존 제도를 보완한 해제일 것이라는 점을 명확히 했다.

은 위원장은 11일 오후 정부서울청사에서 올해 하반기 중점 추진과제를 설명하기 위한 기자간담회를 열어 이렇게 말했다.

이날 은 위원장은 “공매도를 금지한 지 세 달 정도 됐는데 다행히 주식시장은 많이 올랐다”며 “이로 인해 공매도 연장에 대한 요구가 나오고 있는 것도 잘 알고 있다”고 말했다.

다만 최근 주식시장의 상승이 공매도 금지 효과 때문인지에 대해서는 판단을 유보했다. 은 위원장은 “다른 나라도 작년 말과 비슷한 수준으로 올랐는데, 거기에는 공매도를 금지한 나라도 있고 공매도 금지를 안 한 나라도 있기 때문에 어느 게 맞다고 하기는 어려울 것”이라고 말했다.

그러면서 “공매도 금지를 연장하겠다는 분들이 생각하는 바를 잘 알고 있기 때문에 일단 효과 내지는 이런 부분을 자세히 면밀히 살피고, 제도개선이 필요한 부분이 있으면 제도개선과 함께 아마 환원할 것”이라며 “남은 세 달 동안 잘 소통해나가겠다”고 말했다.

앞서 금융위원회는 지난 3월 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태가 촉발한 주가 급락에 대응해 3월16일부터 9월15일까지 6개월 동안 코스피·코스닥·코넥스 시장의 전체 상장 종목에 대한 공매도를 금지했다.

공매도는 주가 하락이 예상되는 종목의 주식을 빌려서 팔고 난 뒤 실제로 가격이 내려가면 다시 싼 값에 주식을 사들여 갚는 투자 방식이다. 주가가 하락할수록 수익이 나는 구조다. 이 때문에 일부 개인 투자자 사이에서는 공매도가 주가 하락을 부추긴다는 지적이 꾸준히 제기됐다.

