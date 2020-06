정 총리 7차 목요대화…2030 청년과 소통의 場 마련

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리가 11일 오후 4시부터 서울 총리 공관 삼청당에서 청년들과 함께 제7차 목요대화를 개최한다.

지난 6차 동안 정 총리는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 새로운 일상에 대한 분야별 전문가 의견을 듣는 자리로 목요대화를 가졌다. 방역·경제·교육 등 다양한 분야 전문가를 만났다.

7차와 8차 목요대화는 청년들의 고민을 듣는 자리로 마련됐다. 7차에는 취업준비생, 중소기업 사원, 스타트업 대표 등 일반 청년 12명과 청년 국회의원 3명이 참석한다. 전문가와 관계부처 장관 등 총 21명이 대화를 나눈다.

이번 목요대화는 '대한민국의 미래, 청년에게 듣습니다'라는 주제로 우리 주변의 사회초년생, 취업준비생, 재취업 준비생, 청년사업가, 대학생, 가수 및 배우 등 다양한 방면에서 자신의 꿈을 펼치기 위해 노력하고 있는 2030 청년들을 초청해 그들의 현실적 고민과 이야기를 듣는다.

'청년들의 현장목소리'가 담긴 영상과 김연수 성공회대 동아시아연구소 사무국장의 '청년들은 말할 수 있다'라는 10분 연설로 시작한다.

참석자들은 코로나로 인한 변화, 취업준비, 창업, 결혼, 주거, 대학등록금 문제 등 현재 청년들이 당면한 어려움과 미래에 대한 고민과 불안에 대해 함께 이야기할 예정이다.

청년국회의원인 장경태 민주당의원, 장혜영 정의당 의원, 용혜인 기본소득당 의원도 참석하여, 21대 국회에서 청년을 위한 정책 추진 포부를 밝힐 예정이다.

다음주 목요대화는 4050 중장년층의 이야기를 나누는 자리를 마련한다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr